Pesquisa Quaest aponta empate técnico entre Nunes, Boulos e Marçal

A primeira pesquisa realizada desde que o influenciador e candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) levou uma cadeirada de José Luiz Datena (PSDB) aponta empate técnico triplo entre o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), candidato à reeleição, Guilherme Boulos (PSOL) e o próprio Marçal. No levantamento feito pela Quaest e encomendado pela TV Globo, Nunes aparece com 24%, Boulos com 23% e o político do PRTB com 20%.

Em relação à pesquisa anterior, Marçal oscilou 3 pontos para baixo (dentro da margem de erro) e Boulos, dois pontos para cima. Nunes manteve o mesmo número.

A pesquisa ouviu 1.200 pessoas entre domingo (15.09), dia do debate marcado pela agressão de Datena a Marçal, e esta terça-feira (17.09). Ela está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo SP-00281/2024. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.

Diretor da Quaest, Felipe Nunes avalia que o levantamento demonstra uma reversão da tendência de crescimento de Marçal, que nas três pesquisas anteriores havia registrado oscilações positivas (foi de 11% em junho, para 13% em julho, 19% em agosto, 23% em 11 de setembro e 20% agora).

Já Datena reverteu a tendência de queda (tinha 18% em junho, oscilou para 19% em julho e desde então, para baixo – 12% em agosto e 8% em setembro).

Veja os números da atual pesquisa:

Ricardo Nunes (MDB): 24% (eram 24% na pesquisa do dia 11 de setembro)

Guilherme Boulos (PSOL): 23% (eram 21%)

Pablo Marçal (PRTB): 20% (eram 23%)

José Luiz Datena (PSDB): 10% (eram 8%)

Tabata Amaral (PSB): 7% (eram 8%)

Marina Helena (Novo): 2% (eram 2%)

Bebeto Haddad (Democracia Cristã): 0% (era 1%)

João Pimenta (PCO): 0% (era 0%)

Ricardo Senese (Unidade Popular): 0% (era 0%)

Altino Prazeres (PSTU): não pontuou (era 0%)

Indecisos: (eram 5%)

Branco/nulo/não vai votar: (eram 8%)

