VÍDEO: Catamarã com 50 pessoas afunda em Maragogi e um turista morre

Crédito: Reprodução de vídeo | A vítima era de São Paulo e estava hospedado em Porto de Galinhas, em Pernambuco

MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) – Um homem de 76 anos morreu após um catamarã afundar durante passeio no mar em Maragogi (125 km de Maceió) na manhã desta sexta-feira (13/12), no interior de Alagoas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, cerca de 50 pessoas – incluindo sete crianças e um bebê de cinco meses – estavam a bordo da embarcação no momento do acidente, sendo 47 turistas e três tripulantes.

Segundo a Marinha, a embarcação, chamada “Ocean II”, estava naufragada a três quilômetros da praia. Mais de 40 militares atuaram na ocorrência.

