Musa do Flamengo vende beijo no bumbum para fã por R$ 55 mil

Bela do Flamengo, Vanessa Ataídes | ( Foto: Divulgação )

Vanessa Ataídes tem conta no Onlyfans e Privacy.

A bela do Flamengo, Vanessa Ataídes, musa do bumbum gigante, recebeu uma proposta ousada de um fã. Um estrangeiro, que estava a passeio no Brasil, queria muito conhecê-la e topou pagar R$ 55 mil por um beijo em seu bumbum.

“Fiquei um pouco receosa, mas aceitei. Marcamos na praia e ele deu um beijo rápido. A praia não estava cheia, mas tinha pessoas para que, caso ele tentasse algo a mais, eu pudesse gritar e pedir ajuda”, comenta ela, que tem uma conta no Onlyfans e Privacy.

A DJ, que ficou famosa por ter 126 cm de quadril, não descarta repetir a experiência. “Os fãs sempre pedem isso. Tanto no Onlyfans quanto no Privacy e também no Instagram. Se eu receber boa proposta, por que não? Não deixo de graça não”, diz aos risos.

Ela conta que fãs também pedem para fazer fotos do seu bumbum na rua. “Isso não cobro. Só peço para não encostar. Mas geralmente são mais mulheres que pedem para fotografar meu bumbum. Acho que querem se inspirar”, comenta.

Fonte: DOL CARAJÁS e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/12/2024/12:21:24

