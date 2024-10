Casal de caroneiros é flagrado fazendo sexo na caçamba de caminhão em estrada na Colômbia — Foto: Reprodução

Episódio inusitado e arriscado foi registrado em estrada na Colômbia; governo reforça combate à modalidade ilegal de transporte.

Em imagens que viralizaram na semana passada na Colômbia, um casal foi flagrado fazendo sexo na caçamba de um caminhão que atravessava uma estrada nos arredores da capital do país, Bogotá.

O caso chamou ainda mais atenção pelo fato de os envolvidos serem caroneiros. Um vídeo feito por motorista que vinha logo atrás se tornou popular nas redes sociais. Segundo ele, o casal agia alheio aos olhares de outras pessoas e ao perigo que corriam. A mulher só mostrou um pouco de “pudor” ao se levantar diante do parceiro, que permaneceu sentado, e cobrir as nádegas com um pano.

A prática da carona irregular, em partes de veículos de carga que representem risco à segurança, com ou sem autorização do motorista, tem sido alvo de uma forte campanha do governo colombiano. Casos são registrados diariamente em várias regiões do país. O inusitado episódio nas cercanias de Bogotá reforçou a necessidade de combater a modalidade de transporte, contou o site “Infobae”. E, de carona, gerou comentários na web como “Poderia ser eu e você”, “Como os bebês são feitos” e “Velozes e furiosos”.

O episódio ocorreu na última quarta-feira (25/9).

Fonte: EXTRA GLOBO e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/10/2024/10:09:27

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...