Pesquisa Quaest: Governo Lula termina 2024 com 52% de aprovação e 47% de desaprovação

(Foto: Wilton Junior/Estadão / Estadão) – Índice de brasileiros que perceberam aumento no preço dos alimentos disparou em comparação ao mês passado, e mais da metade acham gestão igual ou pior que a do ex-presidente Jair Bolsonaro

A última pesquisa de avaliação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), realizado pelo instituto Genial/Quaest, aponta que o trabalho do petista é aprovada por 52% dos brasileiros, enquanto 47% desaprovam. O levantamento registrou ainda que 1% não soube responder. A margem de erro é de um ponto porcentual para mais ou para menos.

Os segmentos que mais aprovam o trabalho do petista são os de eleitores nordestinos (67%), os que recebem até dois salários mínimos (63%) e os que possuem até o ensino fundamental (60%).

Já os que mais desaprovam Lula são os que ganham mais de cinco salários mínimos (59%), os que possuem o ensino superior (58%) e os evangélicos (55%). No Estado de São Paulo, o trabalho do presidente é rejeitado por 55% e bem avaliado por outros 43%.

Na avaliação geral, 34% dos brasileiros consideram o governo regular, ante 33% que avaliam como positivo e 31% como negativo. Outros 2% não souberam responder.

Em comparação à pesquisa de outubro, os percentuais de avaliações positivas e regulares oscilaram um ponto porcentual para cima. Os que consideram a gestão negativa se mantiveram em 31%.

Para 46% dos brasileiros, o governo Lula está fazendo o Brasil caminhar na direção errada, enquanto 43% pensam o oposto. Outros 11% não souberam responder.

Os maiores problemas do País citados pelos brasileiros aos pesquisadores da Quaest foram: a economia (21%), a violência (20%) e as questões sociais (18%).

Comparação com o governo Bolsonaro

Para 42% dos brasileiros, o governo Lula está se saindo melhor que a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com um crescimento de quatro pontos porcentuais em comparação à pesquisa de outubro. O mesmo índice de crescimento foi registrado entre os que acham que o mandato de Bolsonaro foi melhor: era 33% e passou a ser 37%. Outros 20% consideram os períodos como iguais e 3% não souberam responder.

A Quaest perguntou aos entrevistados se eles avaliam o terceiro governo Lula melhor que o período anterior que o petista esteve na Presidência (2003-2010). Para 41%, a atual gestão é pior que as anteriores, contra 35% que preferem a atual. Outros 15% não veem diferenças nos mandatos e 5% não responderam.

Número de brasileiros que apontam crescimento no preço dos alimentos dispara

A economia do País piorou nos últimos 12 meses para 40% dos brasileiros, enquanto 27% acreditam que ela melhorou. Outros 30% avaliam que a situação é a mesma que do fim de 2023 e 3% não souberam responder.

Para 78% dos brasileiros, os preços dos alimentos subiram em relação ao último mês de novembro. O índice disparou 13 pontos percentuais em relação ao último levantamento. Apenas 8% avaliam que os valores caíram, porcentual este que era de 22% em outubro. Os que acham que a situação está a mesma somam 13% e 1% não soube responder.

O instituto Quaest fez entrevistas presenciais com 8.598 brasileiros entre os dias 4 e 9 de dezembro. A margem de erro do levantamento é de um ponto porcentual para mais ou para menos e o índice de confiabilidade do levantamento é de 95%.

