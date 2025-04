Pesquisadores descobrem 40 minas de ouro escondidas no Vietnã

(Foto: Reprodução) – Ouro e outros minerais foram encontrados na região noroeste do país por pesquisadores

Na região noroeste do Vietnã foram identificados 40 depósitos de ouro, com reservas totais estimadas em cerca de 30 toneladas. Essa descoberta faz parte de um projeto de pesquisa mineral realizado ao longo de oito anos.

Segundo o Ministério da Agricultura e Meio Ambiente do Vietnã, durante as investigações, foram encontrados 110 depósitos de diversos minerais, incluindo terras raras, estanho, tungstênio, cobre e mármore. Desses, 17 depósitos foram classificados como grandes, 43 como médios e 50 como pequenos.

Além disso, os especialistas localizaram cinco depósitos de cobre com mais de 13 mil toneladas de minério. Em um dos depósitos, situado na província de Lao Cai, foi detectada a presença de mais de 420 quilos de ouro.

Ao final da pesquisa, os cientistas criaram um mapa geológico detalhado da região, cobrindo mais de 13 mil quilômetros quadrados. O relatório também destaca que os geólogos continuarão a investigar os recursos minerais na região noroeste do país.

