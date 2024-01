Petrobras doará notebooks para escolas públicas do Pará; veja lista

A Petrobras divulgou, nesta semana, a lista final de escolas públicas que receberão – junto a Organizações da Sociedade Civil que atualmente têm projetos sociais ou ambientais vigentes no Programa Petrobras Socioambiental – 6 mil notebooks doados pela companhia por meio de Chamada Pública. No total, foram 167 escolas públicas selecionadas, sendo 12 institutos federais e as demais das redes estaduais de ensino dos estados do Amazonas, Amapá, Bahia, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco e Rio Grande do Sul, em áreas de abrangência da atuação das unidades da companhia. O objetivo da ação é ampliar a inclusão digital de crianças e adolescentes no País.

Os equipamentos doados pela Petrobras serão utilizados em atividades pedagógicas e de educação digital nos ensinos infantil, fundamental I ou II, médio ou ensino de jovens e adultos. A relação das escolas contempladas pode ser acessada em https://www.petrobras.com.br/negocios/doacao-de-bens .

“A educação é um legado para a sociedade com o qual a Petrobras tem orgulho em contribuir. E, nos tempos atuais, a inclusão digital é fundamental. Com a doação dos computadores, fortalecemos nosso relacionamento com as comunidades das nossas áreas de atuação e impulsionamos a formação de tantos alunos”, apontou o gerente executivo de Responsabilidade Social da Petrobras, José Maria Rangel.

A previsão é que os notebooks sejam entregues a partir de fevereiro. Entre 2021 e 2022, a Petrobras doou mais de 8 mil computadores para escolas municipais, estaduais e federais dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo.

ABAIXO RELAÇÃO DE ESCOLAS BENEFICIADAS NO PARÁ

Fonte: Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/01/2024/09:44:36

