Petrobras reduz preços da gasolina em 0,3% e do diesel em 0,4%

Novas tarifas entram em vigor na terça-feira (26)

A Petrobras anuncia redução dos preços nas refinarias da gasolina a partir desta terça-feira, dia 26, em 0,3%, e do diesel em 0,4%. A nova política de revisão de preços foi divulgada pela estatal petroleira no dia 30 de junho. Com o novo modelo, a Petrobras espera acompanhar as condições do mercado e enfrentar a concorrência de importadores.

Em vez de esperar um mês para ajustar seus preços, a Petrobras atualmente avalia todas as condições do mercado para se adaptar, o que pode acontecer diariamente. Além da concorrência, na decisão de revisão de preços, pesam as informações sobre o câmbio e as cotações internacionais.

Fonte: Notícias ao Minuto.

