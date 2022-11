Auxílio Caminhoneiro: benefício será liberado neste sábado (19)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Para receber o benefício, os profissionais interessados enviaram a autodeclaração do Termo dos Transportadores Autônomos de Cargas. O prazo para envio terminou no dia sete de novembro. O auxílio ainda será pago em mais uma parcela, a ser distribuída no dia 10 de dezembro. Interessados em receber a última parcela devem enviar o documento até o dia 28 de novembro. Como sacar o Auxílio Caminhoneiro?

Os beneficiários do Auxílio Caminhoneiro podem se preparar para receber o benefício neste próximo sábado, 19 de novembro. De acordo com o calendário, o Benefício Emergencial aos Transportadores Autônomos de Cargas (BEM Caminhoneiro) pagará R$ 1 mil para quase 400 mil trabalhadores.

