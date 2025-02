Pets e acidentes elétricos: Equatorial Pará orienta sobre como protegê-los

Foto: Reprodução | Filhotes podem se acidentar ao mastigar cabos ou se aproximar de fontes de energia.

A Equatorial Pará reforça seu compromisso com a segurança e o bem-estar de todos os membros da sua família, inclusive os de quatro patas, e por isso alerta seus clientes sobre os riscos e perigos associados à energia elétrica e dá dicas de segurança para proteger os pets contra possíveis acidentes.

Segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Pet Brasil (IPB), em 2021, o Brasil abrigava quase 150 milhões de animais de estimação, sendo que 85 milhões eram cães e gatos. Esse número coloca o país em 3º maior do mundo, em população de animais domésticos.

Elton Lucena, especialista de Segurança da Equatorial Pará, orienta que todo o cuidado é necessário, principalmente dentro de casa.

“Pets são muito curiosos, farejam tudo, e por isso todo cuidado é pouco. Um fio exposto ou uma tomada sem proteção podem ocasionar choques elétricos, e o fato de estarem sobre quatro patas, ou mesmo com o corpo colado ao chão, potencializa o efeito desse choque, que pode ter consequências muito graves!”, alerta.

Confira dicas para mantê-los protegidos contra acidentes elétricos:

• Nunca deixe cabos desencapados em casa;

• Mantenha fios embutidos ou fora do alcance dos animais;

• Desligue os aparelhos da tomada quando não estiverem em uso;

• Utilize protetores de tomada para evitar contato acidental;

• Se possível, delimite áreas seguras para o pet dentro do ambiente.

