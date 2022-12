Quatro novas pontes na BR-230/PA fortalecem integração e segurança na Transamazônica

Construções de concreto permitem suportar cargas maiores, resultando em maior segurança aos usuários – Foto: Divulgação/DNIT

Empreendimentos somam 128 quilômetros de extensão e conferem mais comodidade no deslocamento de pessoas e transporte de cargas na região.

Quatro pontes de concreto foram concluídas pelo Governo Federal na BR-230/PA, conhecida como rodovia Transamazônica. Já estão liberadas ao tráfego as novas pontes sobre o Rio São Félix, no km 242 e com 29,7 metros de extensão; sobre o Rio Bacuri, km 244 e 47 metros de estrutura; sobre o Rio Chatopaua, extensão de 35,5 metros, no km 251; e sobre o Rio Baiano, com extensão de 15,8 metros, localizada no km 260.

Juntos, os empreendimentos somam 128 quilômetros de extensão e receberam mais de R$ 16,1 milhão em investimentos. As obras de arte especiais são estratégicas, pois garantem um melhor fluxo de veículos e mais segurança no deslocamento de pessoas e transporte de cargas pela BR-230/PA. Executadas pelas equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), as obras incluíram serviços de fundação, montagem das vigas, infraestrutura, mesoestrutura, superestrutura, laje de transição e, posteriormente, o acabamento.

Transamazônica

A BR-230, também conhecida como Transamazônica, foi inaugurada em 1972 com o objetivo de integrar o Norte e o Nordeste do país, melhorando também as condições de habitação na região Amazônica. No total, são 4.997 quilômetros de rodovia, sendo o marco zero na cidade de Cabedelo, na Paraíba, e o final em Lábrea, no Amazonas.

Por:Jornal Folha do Progresso em 12/12/2022/15:19:49, com informações do Ministério da Infraestrutura

