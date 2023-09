PF apreende aviões avaliados em R$ 5 milhões e descobre pistas de pouso em fazenda de R$ 25 milhões usadas no tráfico internacional de drogas

PF apreende aviões avaliados em R$ 5 milhões em Goiânia — Foto: Divulgação/PF

Aviões apreendidos eram utilizados para o transporte da droga da Bolívia para o Brasil, segundo o delegado. Operação envolve quatro estados.

A Polícia Federal apreendeu três aviões avaliados em R$ 5 milhões, usados para o tráfico internacional de drogas. De acordo com o delegado Bruno Gama, a operação “Asa Dura” encontrou também uma fazenda de R$ 25 milhões com três pistas de pouso clandestinas.

“Os aviões apreendidos eram utilizados para o transporte da droga da Bolívia, para o nosso país, chegando ao Mato Grosso, e de lá vinha a droga para Goiás”, detalhou o delegado.

Duas aeronaves foram apreendidas em Goiânia e uma, em Londrina, no Paraná, na sexta-feira (1º) e no sábado (2), respectivamente. A fazenda fica em Cocalinho, Mato Grosso, e foi identificada no dia 19 de agosto.

“Eram aviões adquiridos pela organização criminosa. Eles foram registrados em nome de laranjas para não identificar o grupo criminoso que atuava no tráfico internacional de drogas”, completou Bruno.

Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão nos estados de Goiás, Paraná e Maranhão na última semana. Sobre o Maranhão, a PF descobriu que o grupo criminoso usava nomes e documentos de moradores do estado.

“As ações visam combater o tráfico internacional de drogas, com a apreensão da droga, mas também com os meios utilizados para o crime e ir atrás também do patrimônio adquirido, o lucro cumprido que eles vão transformar em bens, para tentar desarticular a organização criminosa”, disse.

Segundo a PF, esta fase da operação é um desdobramento da ação policial do dia 19 de agosto, que descobriu a fazenda em Cocalinho, apreendeu 77 quilos de cocaína e prendeu três pessoas.

“A Polícia Militar já vinha atuando juntamente com a Polícia Federal há 15 dias, quando realizamos a intervenção em três pistas de pouso, de forma simultânea em Mato Grosso”, explicou o tenente Ricardo Viana.

