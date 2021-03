PF apreende carga de madeira e produtos vindos da China em Terminal no Pará

Foto:Ascom Comando Conjunto Norte (CCjN)

Os responsáveis pelos materiais foram encaminhados para prestar depoimento

Uma operação conjunta da Polícia Federal, Receita Federal e Ibama resultou na apreensão de 150 metros cúbicos de madeira, além de vários produtos vindos da China com característica de descaminho no distrito de Outeiro.

O rebocador HP VI e a balsa HP V, que fazia o transporte dos caminhões carregados com as cargas de madeira e demais produtos, também foram apreendidos por apresentarem irregularidades na documentação. Os responsáveis pelos materiais foram encaminhados para prestar depoimento. A madeira e os produtos irregulares eram transportados em cinco contêineres e estavam sendo monitorados desde Manaus (AM), em investigação conduzida pela Polícia Federal no Amazonas.

Com informações da Ascom Comando Conjunto Norte (CCjN)

