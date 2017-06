PF apreende joias de Adriana Ancelmo no Rio de Janeiro

O apartamento da cunhada do ex-governador, em Ipanema, foi vasculhado pelos agentes da PF. Segundo as investigações, algumas joias apreendidas foram compradas por Adriana e teriam sido dadas de presente a uma sobrinha, filha de Nusia.

Segundo o G1, pelo menos 15 joias foram apreendidas em endereço ligados a mulher do ex-governador do Rio.

A Polícia Federal realizou uma operação nas ruas da zona sul do Rio de Janeiro na manhã desta sexta-feira (23) para cumprir dois mandados de busca e apreensão. De acordo com o UOL, trata-se de uma operação complementar às investigações da Lava Jato.

PF apreende mais de R$ 5 mi em contrabando no aeroporto do Rio: A carga continha celulares de última geração, equipamentos hospitalares, computadores e outros equipamentos de informática

