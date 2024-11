PF combate tráfico de drogas em quatro estados

Foto: Reprodução | Os suspeitos investigados movimentaram mais de R$ 77 milhões em operações financeiras e aquisições de bens, evidenciando o uso de recursos ilícitos na composição de seu patrimônio

Juazeiro do Norte/CE. A Polícia Federal deflagra nesta terça (12/11), a operação Rebote, direcionada ao combate ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro. As investigações tiveram início com o monitoramento de um traficante de drogas atuante na região do Cariri.

No entanto, durante o processo investigativo, o investigado foi executado na cidade de Recife/PE, em frente a uma academia, o que ampliou o escopo da operação. Após a execução, foi identificado que o controle das atividades criminosas foi transferido para novos envolvidos, que se tornaram os alvos da presente ação policial.

Na ação de hoje, a Polícia Federal visa à prisão dos supostos líderes da organização criminosa, além de cumprir 28 mandados de busca e apreensão em imóveis localizados nos estados do Ceará, Pernambuco, Paraíba e São Paulo. Também são realizados na data de hoje o sequestro de postos de gasolina e a apreensão de bens e valores ligados ao grupo criminoso.

As pessoas investigadas e presas foram autuadas por tráfico de drogas e estão à disposição da Justiça. O crime flagrado tem pena de até 15 anos de reclusão. As investigações continuam para apurar a participação de outras pessoas no crime

A operação conta com a participação de mais de 125 policiais federais, incluindo equipes grupos táticos de pronta intervenção, para assegurar o cumprimento das ordens judiciais e garantir a segurança das ações. A Polícia Federal permanece comprometida com o combate à criminalidade organizada e à lavagem de dinheiro, em defesa da segurança e da ordem pública.

Fonte: Comunicação Social da PF no Ceará Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/11/2024/13:10:01

