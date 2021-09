Duas motocicletas são furtadas em frente a lojas em Novo Progresso- Vídeo

Duas motocicletas foram furtadas nesta semana em frente a lojas comerciais em Novo Progresso. (Foto:Reprodução WhatsApp)

De acordo com o registro de ocorrência, o primeiro caso ocorreu na terça-feira dia 28 de setembro de 2021, onde a proprietária do veículo relatou que o neto trafegava com a moto Honda CG, 160,START, placa QBA 5A26 ,ano 2017, de cor preta quando acabou o combustível, o motociclista estacionou a moto com o capacete em frente de uma loja na rua IV de Abril, bairro Jardim Planalto por volta das 16h00mn. Quando ele voltou para buscá-la, o veículo já havia sido levado.

Segunda motocicleta Pop 100cc , de cor Preta e placa OFK 2835 foi levada de Frente uma loja de confecção (popular) onde estava estacionada, por volta das 21h30, desta quarta-feira 29 de Setembro de 2021, na avenida Dr Isaias Antunes. A câmera de segurança de uma loja nas imediações flagrou. (Assista abaixo)

Os dois casos foram denunciados, mas nenhum suspeito de ter cometido os crimes foram encontrados

Assista ao vídeo

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

