PF deflagra operação contra tráfico de drogas sintéticas em Parauapebas

No início da operação, seis pessoas foram presas (Foto:Polícia Federal)

Seis pessoas foram presas em flagrante. Todas atuavam na promoção de raves, onde as drogas eram comercializadas.

A Polícia Federal do Pará deflagrou, na manhã desta terça-feira (19), a operação “Bad Trip”, para desarticular uma organização criminosa envolvida no tráfico de drogas sintéticas. Oito mandados de busca e apreensão e de prisão temporária estão sendo cumpridos, em Parauapebas, sudeste do estado. Seis pessoas já foram presas em flagrante. O trabalho começou quando no dia 12 de dezembro de 2020, três pessoas foram presas ao receberem uma carga de 200 comprimidos de ecstasy nos Correios da cidade.

Após a prisão dos três alvos em dezembro, a PF conseguiu chegar a outros alvos. Os mandados foram solicitados e deferidos pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas. A operação Bad Trip — alusiva a um efeito de entorpecimento ruim e indesejado — conta com 36 policiais federais.

As investigações apuraram que todos os envolvidos atuavam com frequência no comércio ilegal de ecstasy e outras drogas sintéticas em raves. Os promoviam as festas de música eletrônicas, muito frequentadas por jovens e adolescentes da cidade de Parauapebas, e lá vendiam as drogas.Os detidos serão encaminhados ao Sistema Prisional de Marabá.

Com a conclusão das investigações, os presos responderão pela prática dos crimes de tráfico de drogas (5 a 15 anos de prisão) e associação para o tráfico (3 a 10 anos de prisão). As penas podem ter aumento de um sexto a dois terços, por se tratarem de tráfico interestadual.

