PF desarticula grupo miliciano envolvido com a comercialização de ouro ilegal no Amazonas

(Foto:Reprodução/Divulgação/PF)- Durante a Operação Ourives, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão na capital.

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, 19/3, a Operação Ourives, que investiga grupo criminoso que atua na comercialização ilegal de ouro extraídos de garimpos clandestinos da Amazônia Legal. Foram mobilizados 17 Policiais Federais para o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão na cidade de Manaus/AM.

A investigação revelou que a organização criminosa cooptava ourives para manipular e revender ouro extraído ilegalmente em Boa Vista/RR, Humaitá/AM, Japurá/AM e São Gabriel da Cachoeira/AM. O transporte do minério até a capital era realizado por embarcações, caminhões e aeronaves, com apoio de agentes da segurança pública estadual, que garantiam o fluxo da carga ilícita. Esses agentes também forneciam o ouro ilegal e coordenavam sua distribuição com intermediários, incluindo ourives e empresários. A organização operava com uma estrutura definida, utilizando empresas de fachada para ocultar transações financeiras ilícitas.

Os envolvidos poderão ser responsabilizados pelos crimes de usurpação de bens da União , peculato , formação de milícia, organização criminosa, dentre outros crimes correlatos.

