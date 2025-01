Influenciador e empresário do ramo de carros morre após anestesia geral para fazer tatuagem em SC

Foto: Reprodução | Ricardo Godoi, empresário e influenciador digital de 46 anos com mais de 200 mil seguidores nas redes sociais, faleceu na segunda-feira (20) durante um procedimento em um hospital particular de Itapema, no Litoral Norte de Santa Catarina. Segundo um amigo da família, ele estava sob anestesia geral para realizar uma tatuagem.

Quem era Ricardo Godoi

Godoi era conhecido por sua atuação no mercado de compra e venda de carros de luxo na região. Além de empresário, ele mantinha uma forte presença digital, compartilhando conteúdo sobre seu estilo de vida e negócios com seus seguidores.

Circunstâncias da morte

A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar as circunstâncias da morte. De acordo com as investigações preliminares, o procedimento ocorreu no Hospital Dia Revitalite. Em nota, o proprietário do estúdio de tatuagem explicou o que aconteceu:

“O que ocorreu é que, no começo da sedação e da intubação, ele teve uma parada cardiorrespiratória, que ocorreu antes mesmo de começarem a tatuar ele. Foi verificado rapidamente e chamado um cardiologista para tentar reanimá-lo, infelizmente sem sucesso”, diz a nota.

Fonte: Portal do Tupiniquim e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/01/2025/14:21:33

