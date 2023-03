PF desmobiliza garimpos em Canaã dos Carajás no PA

Um deles fica em área de proteção federal. (Foto:Divulgação PF)

Neste sábado, (18/03), a Polícia Federal e o Ibama deflagraram as Operações Vila Nova Jerusalém e Serra Dourada do Cobre, ambas em Canaã dos Carajás/PA.

Duas pessoas foram presas em flagrante, 14 motores inutilizados e dois veículos apreendidos durante a ação, na zona rural da cidade. Com apoio do ICMbio e da Força Nacional, 50 agentes de segurança se dividiram entre as duas áreas, distantes cerca de 15 quilômetros entre si. Veículos e maquinários pesados são inutilizados quando há impossibilidade de remoção.

Os garimpos ilegais desmobilizados neste sábado são do tipo galerias; escavações em que são utilizados explosivos para extração de cobre, causando sério dano ambiental, além do risco à saúde das próprias pessoas que exploram ilegalmente a atividade.

O de Vila Nova Jerusalém fica localizado no Parque Nacional dos Campos Ferruginosos, uma área de Proteção Federal. Já o de Serra Dourada do Cobre é uma área particular, sem a licença para a extração de minérios.

Ambos são pontos recorrentes de extração ilegal de cobre, alvos de operações em agosto e dezembro de 2022. A partir de notícia-crime apresentada acerca da devastação causada nas áreas de extração ilegal de cobre, a PF abriu inquérito e iniciou a investigação. Foram realizados sobrevoos no local sendo possível constatar a existência de intensa atividade nos pontos de extração ilegal de minério.

Se confirmada a hipótese criminal, os responsáveis poderão responder por crimes ambientais, crime de usurpação de recursos da União (extração ilegal de minério), associação criminosa, dentre outros. As investigações seguem em andamento.

Por:Jornal Folha do Progresso em 20/03/2023/08:48:09 com informações da Comunicação Social da Polícia Federal no Pará

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...