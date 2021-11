PF flagra 183 kg de cocaína escondidos em carreta em posto de gasolina, no Pará

(Foto:Reprodução) – A Polícia Federal apreendeu 183 kg de cocaína escondidos em uma carreta, que saiu do estado de São Paulo. O flagrante foi feito na sexta-feira (5), no município de Pau D’Arco, no sudeste do Pará.

Segundo a PF, os agentes chegaram ao veículo por denúncia informando sobre o transporte dos entorpecentes no veículo, procedente de São Paulo, pela BR-155. A partir de então, a PC iniciou diligências, por meio de uma equipe da Delegacia de Redenção, no sudeste do estado.

Ao passarem pela cidade de Pau D’Arco, na mesma região, os agentes identificaram um veículo com as mesmas características informadas, estacionado em um posto de combustível, cerca de 25 km de Redenção. Na abordagem, o motorista da carreta obedeceu aos comandos dos agentes federais.

Após a revista na carroceria foram encontradas quatro malas de viagem contendo 170 tabletes de cocaína, totalizando 183 kg da droga. O motorista, que não teve o nome informado, contou que chegou ao posto por volta de 3h e abasteceu 300 litros de óleo diesel.

Ele afirmou também que permanecia no posto porque estava aguardando um pix para poder efetuar o pagamento do combustível. Ele não informou na hora, aos policiais, onde ia entregar a droga. A carreta também foi apreendida e levada para o pátio da PF em Redenção.

Foto: Reprodução / Site Zé Dudu

Com informações do site Ze Dudu.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...