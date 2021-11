Jornal Folha do Progresso no Ranking “SimilarWeb” dos sites de notícias mais acessados do Pará em Outubro de 2021

Resultado mostra o Jornal Folha do Progresso nos últimos seis meses consecutivos, mantendo a liderança, como um dos mais acessado do estado do Pará e o mais acessado do sudoeste do estado. (Foto:Reprodução VER-O-FATO)



Saiu o Ranking SimilarWeb do mês de Outubro de 2021 dos sites de notícias mais acessados, e bem avaliados, do Pará. O VER-O-FATO manteve a mesma colocação do mês anterior, ou seja, a quinta colocação no ranking geral do Pará e, também, a quarta colocação quando levamos em conta somente a Região Metropolitana de Belém.

O ranking extraído do SimilarWeb mostra-se como uma ferramenta objetiva para situar os anunciantes, públicos e privados, em como realizar o investimento em publicidade com real impacto no público leitor. Essa atratividade pode ser a nível municipal e arredores, macro regional, estadual ou mesmo nacional.

Na Tabela de Classificação, pode-se filtrar os resultados para mostrar os resultados em uma região mais localizada do estado do Pará.

Veja, na tabela abaixo, como está o posicionamento do seu site preferido no ranking geral e no ranking por região medidos no mês de Outubro de 2021. (Por Carlos André Mendes 07/11/2021 – )

Fonte:Ver o Fato Por Carlos Mendes

