PF inutiliza balsa de garimpo na Terra Kayapó

Balsa foi destruída. Foto: PFPA

Responsável foi identificado e será indiciado.

A Polícia Federal, com apoio da Funai, deflagrou, no sábado (10/08), uma operação de combate a crimes ambientais e à extração ilegal de ouro na Terra Indígena Kayapó, no município de Ourilândia do Norte/PA. Esta é a sétima ação da PF nessa TI desde maio deste ano.

Durante a operação, a Polícia Federal encontrou uma balsa de garimpo de ouro estacionada no Rio Fresco, próximo ao encontro com o Rio Branco, dentro da TI Kayapó. A embarcação, com custo estimado em R$ 250 mil, foi inutilizada no local devido à impossibilidade de sua remoção. Também foram apreendidos uma caminhonete e um barco tipo voadeira de cinco metros, equipado com motor de 15 hp.

Um homem que estava no local foi identificado como o proprietário do garimpo fluvial e responderá a inquérito policial.

No momento da abordagem, três pessoas estavam na embarcação realizando ajustes e preparando o reabastecimento. Uma delas é cozinheira e esposa do dono da balsa.

A TI Kayapó faz parte da lista de terras indígenas que sofrerão desintrusão por ordem do STF (ADPF 709/2020) e é uma das terras indígenas mais devastadas do país devido à ação indiscriminada dos garimpeiros.

Ao longo dos últimos anos, a Polícia Federal tem combatido crimes nessa área indígena, já tendo realizado diversas operações. No entanto, os infratores insistem na prática criminosa.

A ação de sábado dá continuidade a uma série de operações programadas para serem realizadas pela Polícia Federal ao longo do ano, que antecederão à desintrusão determinada pelo STF.

Fonte: PFPA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/08/2024/15:08:14

