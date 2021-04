PF prende funcionários públicos do Pará que transportavam madeira ilegal em caminhão de prefeitura — Foto: Divulgação/PF

Caminhão tombou na ponte de madeira localizada na entrada da Aldeia Suruí, no sudeste do Pará.

A Polícia Federal prendeu dois funcionários públicos que realizaram o transporte de madeira ilegal com um caminhão pertencente à Prefeitura de Palestina do Pará. A prisão aconteceu durante operação da PF com fiscais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), na última quinta-feira (1º).

A equipe se deslocou até a Terra Indígena Sororó, localizada no município de São Geraldo do Araguaia, sudeste do Pará, para verificar uma informação da Fundação Nacional do Índio (Funai). De acordo com a Funai, um caminhão, com madeira ilegal, havia tombado na ponte de madeira localizada na entrada da Aldeia Suruí.

De acordo com a investigação, dois funcionários da Prefeitura de Palestina do Pará realizaram o transporte de madeira ilegal com um caminhão pertencente à Prefeitura, mesmo sabendo da condição irregular da carga. A madeira não tinha nenhuma documentação que comprove a origem lícita do material.

Os presos foram autuados em flagrante e encaminhados ao sistema penitenciário de Marabá. O G1 entrou em contato com a Prefeitura de Palestina do Pará, mas até a última atualização desta reportagem não obteve resposta.

