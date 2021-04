Homem tenta esconder traição, quebra câmera de segurança e vai preso no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Ele foi autuado em flagrante pelo crime descrito no art. 163 do Código Penal, que prevê prisão de um a seis meses e multa para quem destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia.

Ele conta que estava bastante embriagado quando subiu no poste. “Eu tava muito doido de cachaça!”, ressaltou. Fernando disse ainda que já havia descido do poste quando a Polícia Militar chegou e efetuou a prisão.

Ao site Correio de Carajás, o acusado relatou que é casado e confessou que mantinha um caso extraconjugal com uma mulher que vive no bairro onde a câmera estava instalada. “Eu estava tendo relacionamento com uma dona lá de perto e aí eles mandaram eu subir e quebrar porque conheciam minha esposa e iam falar pra ela”, relatou. Questionado, o acusado se limitou a dizer que recebeu ameaças de “moleques ao lado”.

O medo que a esposa descobrisse um traição foi tão grande que Fernando Augusto Santos Fonseca, de 38 anos, destruiu uma câmera de monitoramento do Centro de Controle de Operações (CCO), no bairro Vila Nova, em Parauapebas.

