DNIT classifica como emergencial recuperação da Transamazônica

Cratera foi aberta na Transamazônica após deslizamento – (Foto:Redes sociais)

Pelos riscos aos condutores que trafegam especialmente no trecho do Km 54, entre Altamira e a Comunidade Belo Monte, o órgão referenda obra em caráter urgente, por dispensa de licitação

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) ratificou nesta segunda-feira (5) estado de emergência na Rodovia Transamazônica (BR-230), no trecho do Km 54, entre Altamira e a Comunidade Belo Monte (Vitória do Xingu), próximo ao empreendimento da hidrelétrica, devido aos “riscos iminentes aos que se expõem os usuários, que nela trafegam”.

A declaração considera sobre a contratação de obra de caráter emergencial, por dispensa de licitação. Na última sexta-feira, por volta das 13h, uma cratera se abriu na rodovia e toda a pista foi abaixo. O trecho fica distante 40 quilômetros da sede da cidade de Altamira, na localidade conhecida como “Ladeira do Cigano”.

As equipes de manutenção do DNIT foram até o local no mesmo dia para avaliar os danos e definir um trabalho emergencial de recuperação. O órgão emitiu nota sobre a situação justificando que o desabamento ocorreu devido “as fortes precipitações pluviométricas ocorridas na região”, o que provocou a formação da grande cratera, que interditou completamente o fluxo do tráfego na BR-230/PA.

“As Equipes de manutenção do DNIT já sinalizaram a via e estão mobilizadas, atuando emergencialmente para restabelecer o tráfego na rodovia, importante eixo de ligação entre os municípios de Altamira e Marabá, por meio de uma rota alternativa. Desta forma, orientamos aos condutores, que seja utilizado o acesso existente no km 27 até km 55 como rota alternativa para contornar o problema. Em tempo, informa-se que estão sendo elaborados os projetos de contenção de taludes para reconstrução do aterro, com previsão de início ainda dentro do mês de abril”, diz o comunicado.

O deslizamento tem mobilizado a bancada paraense desde a última sexta-feira. O deputado Joaquim Passarinho (PSD-PA), vice-líder do governo na Câmara Federal, disse a O Liberal que entrou em contato com o ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, para agilizar o processo de restruturação do local.

“Na ultima sexta-feira, fomos informados pela Augusta, presidente do Sindicato Rural em Altamira, do rompimento da nossa importante BR-230, a nossa Transamazônica, que passa tanta mercadoria, tanta riqueza na nossa região. Nós imediatamente, falamos com o ministro Tarcísio, por telefone, que, de pronto, também entrou em contato com o DNIT no Pará, e o seu superintendente, Marcelo Sortica, que mandou uma equipe verificar não só como fazer a recomposição do pavimento da pista, como também providenciar um desvio, entyre o Km 27 e o Km 55, para que o transito não ficasse interrompido na região. Foi colocado já um ato dentro do Dnit, classificando essa obra como emergencial, para que a gente possa, tão logo, consegui o restabelecimento do pavimento da nossa Transamazônica”, disse.

O Ministério Público Federal (MPF) ainda na sexta-feira (2), também enviou ofícios ao Ministério da Infraestrutura e ao Dnit com solicitação de providências e informações sobre o desabamento de trecho da rodovia BR-230 em Vitória do Xingu, no Pará. O procurador da República Gilberto Batista Naves Filho solicitou que em até cinco dias seja realizada análise técnica sobre as causas do desmoronamento.

O MPF também pede que no mesmo prazo de cinco dias o Ministério da Infraestrutura e o Dnit informem ao órgão sobre a extensão dos danos, sobre a previsão de recuperação do trecho danificado, e sobre a existência de rotas alternativas, além de fornecerem esclarecimentos sobre a responsabilidade pela conservação e manutenção da via.

Nos ofícios, o representante do MPF registra que as providências e informações solicitadas são urgentes, já que existe a necessidade de ação imediata das instituições responsáveis pela manutenção da via e a necessidade de se restabelecer o mais rápido possível a trafegabilidade daquele trecho da BR-230, principalmente devido ao risco de impactar no abastecimento de suprimentos necessários ao combate à pandemia da covid-19.

Por:Thiago Vilarins, da Sucursal Brasília

