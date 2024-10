PF prende motorista transportando mais de 1,7 tonelada de maconha em fundo falso

Foto: Reprodução | Foz do Iguaçu/PR. Policiais federias interceptaram o transporte de uma carga de mais de 1,7 tonelada de maconha em um fundo falso de um caminhão, na tarde desta quarta-feira (16/10), no município de Céu Azul/PR.

Durante a realização de uma fiscalização de rotina nos veículos que saiam da região de fronteira com o Paraguai, um caminhão, sem carga aparente, foi abordado pelos policiais. Durante a entrevista, o motorista entrou em contradição nas informações prestadas e tentou fugir pela área de mata existente na marginal da rodovia, sendo capturado pelos policiais.

Após vistoria minuciosa no veículo, foram encontrados diversos tabletes de maconha escondidos debaixo de um assoalho de madeira, coberto com um pó branco para dificultar a fiscalização. No total, foram encontrados, aproximadamente, 1.710,50 kg de maconha divididos em tabletes envoltos por sacos plásticos pretos, que seriam levados para a região de Balneário Camboriú, destino final da droga.

Fonte: Portal Toca News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/10/2024/16:32:14

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...