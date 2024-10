Após decisão judicial, governo inclui Esportes da Sorte em lista nacional de bets autorizadas

Segundo o documento do ministério, a Esportes Gaming Brasil LTDA foi incluída na lista “em razão de determinação judicial” e está autorizada a operar com as bets Esporte da Sorte e Onabet. Com a nova atualização, agora há 98 empresas, com 215 bets. Já as listas dos estados têm 26 empresas. (Veja a lista mais abaixo)