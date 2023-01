PF prende no Pará foragido do Tocantins por estupro de vulnerável

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Apenas neste mês de janeiro, é o quarto mandado cumprido pela PF em Redenção, sendo dois da operação Rede de Proteção, um por tráfico internacional de drogas e um por homicídio. (Com informações do g1 Pará — Belém).

A ação faz parte da nova Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos da PF e das delegacias especializadas, iniciando nos primeiros dias do ano. O alvo são criminosos que constam no Banco Nacional de Mandados de Prisões, mas ainda estavam em liberdade.

Um foragido foi preso pela Polícia Federal em Redenção, no sudeste do Pará, por crime de estupro de vulnerável.

Criminoso tinha mandado de prisão expedido em 2018 e foi preso em Redenção no sudeste do Pará.

