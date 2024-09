PF prende seis pessoas por comercialização ilegal de ouro durante operação no Pará

Foto: reprodução: Durante a operação Bruciato II, foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão preventiva

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (11/9), a operação Bruciato II, em combate à extração ilegal de minério nos estados do Pará, Tocantins e Mato Grosso. Desta vez, seis pessoas que eram alvos da operação por serem os responsáveis pela comercialização ilegal de ouro na região sul do Pará, que atuam financiando, indiretamente, na exploração ilegal do minério, foram presas.

Na ação, foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão preventiva. No total, 10 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Redenção/PA; três em Tucumã/PA; um em Cumaru do Norte/PA; um em Palmas/TO e um em Cuiabá/MT. Os mandados de prisão preventiva foram cumpridos em Redenção/PA (quatro) e Cuiabá/MT (dois).

Foram apreendidos veículos, joias, ouro, armas, valores em espécie. A Justiça Federal determinou o sequestro e indisponibilidade de até R$ 1,7 bilhão, em dinheiro e bens dos investigados. Além disso, foi determinada a suspensão da atividade de extração minerárias e comercialização de ouro de quatro empresas.

Após extraído de dentro e dos arredores da Terra Indígena Kayapó, no Pará, o ouro era levado a Cuiabá/MT e em seguida, encaminhado ao exterior. A continuação da investigação deve apontar mais detalhes sobre o funcionamento do esquema e a que países o minério era levado.

A ação é continuação da operação Bruciato, deflagrada nesta última terça-feira (10/9). Na ocasião, foram cumpridos 33 mandados de busca e apreensão e 13 mandados de prisão preventiva, no combate a organização criminosa que atua no interior e arredores da terra indígena Kayapó.

Fonte: Comunicação Social da Polícia Federal em Redenção/PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/2024/08:19:51

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

