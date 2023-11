Picape cai em rio, motorista manda localização para amigos e desaparece

Picape foi encontrada em rio, mas sem qualquer ocupante. (Foto: Sidney Assis)

Com carro no rio, ele conseguiu ligar e pedir socorro; jovem ainda não foi encontrado e buscas prosseguem

Com a picape Fiat Toro afundando no Rio Taquari, em Coxim, a 260 km de Campo Grande, um jovem conseguiu ligar para amigos e pedir socorro na madrugada desta quinta-feira (9). Durante buscas, os bombeiros localizaram o veículo, mas nenhum ocupante foi encontrado até o momento.

Segundo informações apuradas pela reportagem do Campo Grande News, o acionamento dos bombeiros ocorreu entre 2h e 3h. Dois amigos do condutor informaram que receberam ligação da vítima pedindo socorro, afirmando que havia caído dentro de um rio. Na sequência, com o carro afundando, conseguiu mandar a localização via WhatsApp.

Os bombeiros, então, com apoio da PMA (Polícia Militar Ambiental) e um pescador, passaram a fazer buscas no rio, no trecho da região central da cidade – localização enviada pela vítima. Após 15 minutos, o carro foi encontrado quase que submerso, mas não havia ocupantes.

À reportagem, os militares informaram que dois vidros – da porta do passageiro dianteira e a que fica atrás do motorista – estavam abertas. O condutor não entrou mais em contato com os amigos e as buscam continuam. –

Fonte: CAMPO GRANDE NEWS/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/11/2023/07:44:04

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...