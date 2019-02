Piloto de avião que caiu em Belém é de Novo Progresso

Bruno Alencar Wachekowski (Foto: Crédito:Divulgação) – Bruno Alencar Wachekowski, 22 anos, piloto do avião que caiu no final da manhã desta quarta-feira, 13, no bairro do Bengui, em Belém, é nascido em Novo Progresso e já foi preso por furto de aeronave em Cuiabá, no Mato Grosso.

O Jovem Progressense , saiu para estudar em outro estado, onde se formou piloto de aeronave de pequeno porte. Realizou um sonho dele – relatou primo de Bruno para o Jornal Folha do Progresso. Bruno é filho de familia tradicional em Novo Progresso.

Bruno já foi preso pelo furto do monomotor Cessna 210 e prefixo PTJKX em 2016. A suspeita é de que a aeronave seria usada para tráfico internacional de drogas. O crime teria sido encomendado por um boliviano.

Bruno foi encaminhado para o Hospital Metropolitano de Belém e em estado grave.

O copiloto, Lucas Ernesto Santos e Santos, 25 anos, morreu em queda de um avião de pequeno porte no bairro do Bengui, em Belém. Lucas era graduado em Ciências Aeronáuticas pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, PUC Goiás. O corpo do copiloto já foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

Por JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) – Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...