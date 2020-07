Piloto de helicóptero que caiu com coca pede ajuda a moradores para retirar a droga

Dentro do aparelho foram encontrados pacotes de drogas (Foto:Reprodução)

Homem conseguiu fugir por matagal, com cortes na cabeça, e não foi localizado

Depois de cair na mata em helicóptero com 300 quilos de pasta-base de cocaína, o piloto pediu a moradores ajuda para retirar os tabletes antes da chegada da viatura policial, segundo a Guarda Civil Municipal. O caso aconteceu na área rural de Ibiúna (SP). As polícias Federal e Polícia Civil fizeram perícias na aeronave.

Segundo testemunhas, o piloto desceu do aparelho com cortes na cabeça e se lavou com uma garrafa de água do Paraguai. E conseguiu fugir antes da chegada da equipe policial ao local.

O comandante Marcelo Godinho relata que a base da Guarda Civil Municipal foi informada sobre a queda do veículo. O Samu, então, foi acionado.

Dentro do aparelho foram encontrados pacotes de drogas. Segundo a Polícia Militar, foram apreendidos 230 tabletes de substância.

No Registro Aeronáutico Brasileiro, a aeronave consta como privada para serviço aéreo privado, com operação negada para táxi aéreo. Mas estava em situação regular.

