Marido mata esposa com tiro na cabeça, em Canaã dos Carajás (PA)

Gessica Caroline Bandeira Silva levou um tiro fatal, na cabeça, e não teve chance de ser socorrida (Foto:Reprodução)

Gessica Caroline Bandeira Silva, de 20 anos, estava em uma chácara quando foi alvejada por João Paulo Lopes Valandro, 21, que fugiu do local

A jovem Gessica Caroline Bandeira Silva, de 20 anos, morreu após ser atingida com um suposto disparo acidental de espingarda feito pelo próprio marido, João Paulo Lopes Valandro, 21 anos, na tarde do último sábado (1), no município de Canaã dos Carajás, sudeste paraense. O acusado fugiu do local do crime e segue sendo procurado pela polícia.

Era por volta das 15 horas quando Edmilson Rodrigues Silva, proprietário da chácara onde o casal estava, localizada na zona rural do município, compareceu à delegacia para relatar o ocorrido. Ele contou que os dois jovens estavam no local com a intenção de se divertir no feriado do Dia do Trabalhador.

O empresário afirmou que João Paulo estaria manuseando a espingarda, quando disparou acidentalmente e o projétil acertou em cheio a cabeça da vítima. Ele disse ainda que o jovem correu, desesperado, pela propriedade, pedindo que “tirassem a vida dele, pois havia acabado de matar a esposa”.

Diante da informação, os investigadores se deslocaram até a chácara, mas não encontraram João Paulo, que fugiu do local. O corpo de Gessica estava em um cômodo da residência, cercado de sangue. Os policiais constataram que o tiro atingiu o lado esquerdo da cabeça. Eles também apreenderam a espingarda, que estava no chão, em outro cômodo.

O crime segue sendo investigado pela PC, que quer saber se o tiro foi realmente acidental. A polícia pede que qualquer informação que possa ajudar na localização de João Paulo Lopes Valandro seja repassada às autoridades pelo Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.

Arma utililzada no crime foi apreendida Arma utililzada no crime foi apreendida (Reprodução)

Por:Redação Integrada (com informações do portal Debate Carajás)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...