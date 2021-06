Piloto ex-morador de Novo Progresso morre em acidente de avião em Roraima -Vídeo

(Foto:Reprodução WhatsApp) – Michael Alan de Araújo Nascimento (Piloto), 44 anos, já atuou na aviação em Novo Progresso, foi vítima de acidente aéreo na tarde deste domingo (06/6) , em região de garimpo no município de Caracaraí, no Sul do Estado de Roraima.

Os corpos estavam enrolados em uma lona, conforme a Polícia Militar. As vítimas foram levadas para o Instituto Médico Legal para identificação.

Familiares das vítimas estiveram no IML para fazer o reconhecimento dos corpos de Rafael Alcântara e o piloto, Michael Nascimento, eram os únicos ocupantes da aeronave.

A identidade dos corpos dos dois ocupantes de um avião que caiu em uma região de garimpo ilegal em Roraima foi identificados pelo Instituto de Medicina Legal (IML) na tarde deste domingo (6).

A primeira vítima foi identificada pelo nome de Rafael Alcantara, de 29 anos, enquanto o segundo corpo é do piloto da aeronave, Michael Alan de Araújo Nascimento (Piloto), 44 anos.

Os corpos das vítimas foram deixados em uma estrada próxima do município de Caracaraí, no Sul do Estado.

Mistério os corpos são encontrados mortos às margens da BR-174, em Roraima

Segundo a Polícia Civil, a esposa de Michael Alan registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Alto Alegre, informando que o marido era o piloto de uma aeronave de pequeno porte, que caiu na região de garimpo do rio Mucajaí, e soube por ligação anônima que o corpo dele seria deixado na rodovia.

O caso foi apresentado na Delegacia da Polícia Civil para as providências cabíveis.

Um vídeo publicado em grupos de um aplicativo de troca de mensagens mostrou os instantes após a queda o avião. Nele, é possível ver uma cortina de fumaça preta saindo entre uma área de mata.

