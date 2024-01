Piloto que morreu em queda de planador e atuou em caso de acidente aéreo de Marília Mendonça é cremado em Botucatu

Advogado e piloto Sérgio Roberto Alonso, de 74 anos, morreu na tarde de sábado (6), entre Lençóis Paulista e Areiópolis (SP). Em 2021, ele atuou como representante jurídico da família de Geraldo Martins de Medeiros Júnior, que conduzia a aeronave que caiu e vitimou a cantora sertaneja.

O piloto de aeronaves que morreu após a queda de um planador em uma área rural entre Lençóis Paulista e Areiópolis (SP) foi velado e cremado na noite deste domingo (7), em Botucatu (SP). O acidente aéreo foi registrado no sábado (6).

Além de piloto, Sérgio Roberto Alonso, de 74 anos, era advogado e atuou no caso da morte da cantora Marília Mendonça.

Piloto morre após planador cair às margens da Rodovia Marechal Rondon

Nascido em Santos, no litoral de SP, Sérgio era morador de Botucatu, no interior de SP. Ele foi velado no Memorial da cidade e, na sequência, cremado em uma cerimônia realizada somente com familiares e amigos. Ele deixou esposa e dois filhos.

Em 2021, Sérgio atuou como representante jurídico da família de Geraldo Martins de Medeiros Júnior, que conduzia a aeronave que caiu e vitimou a cantora sertaneja. Na ocasião, Marília Mendonça, o piloto e outras três pessoas morreram no acidente aéreo registrado nas proximidades de Piedade de Caratinga (MG).

Segundo o escritório Riedel de Figueiredo e Advogados Associados, do qual fazia parte, ele era especialista em direito aeronáutico e em direito internacional, além de ser membro da Sociedade Brasileira de Direito Aeronáutico e Espacial.

Em comunicado, o escritório publicou uma nota de pesar, onde classificou Sérgio como “profissional extremamente atuante, astuto e criativo” e que “deixará saudades e muitos ensinamentos pessoais e profissionais”.

“Foi um profissional extremamente atuante, astuto e criativo, que muito contribuiu para nosso escritório ao longo de mais de 50 anos. Aventureiro nas horas vagas, seja voando em seu planador ou anos atrás quando praticava hipismo, ele deixará saudades e muitos ensinamentos pessoais e profissionais aos que tiveram a honra de conhecê-lo”, diz parte da nota.

“Profissional de notável saber jurídico, Sergio Roberto Alonso costumava brincar ao se definir como um “agitador, desde a época da escola”. Isso porque nunca deixou de defender suas opiniões e, no meio jurídico, teses inovadoras, resultando em jurisprudências para a aviação”, complementa o comunicado.

Polícia atribuiu responsabilidade do acidente de avião que matou Marília Mendonça aos pilotos

Em outubro de 2023, a Polícia Civil atribuiu aos pilotos a responsabilidade do acidente aéreo que vitimou a cantora Marília Mendonça. Como os responsabilizados não sobreviveram, o caso foi arquivado. Porém, para Alonso, a conclusão da polícia “não tem base nas provas técnicas”.

“O acidente ocorreu pela falta de sinalização da rede, ausência de carta de aproximação visual e também por essa rede estar implantada na altitude do tráfico padrão, de 1 mil pés”, afirmou Alonso na época.

Queda do planador

A polícia e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) investigam a causa da queda do planador em uma área rural, às margens da rodovia Marechal Rondon (SP-300).

A principal suspeita é de que o planador tenha perdido uma das asas durante voo, o que teria provocado a queda. A aeronave foi encontrada com o cockpit, local onde fica o piloto, em direção ao solo. Até a última atualização desta reportagem, a asa ainda não havia sido encontrada.

Sérgio Alonso pilotava a aeronave e morreu no local. Segundo a equipe do Aeroclube de Bauru, ele era experiente e possuía mais de 1.000 horas de voo no modelo.

A aeronave, prefixo PT-PJD, do tipo planador – que não tem motor -, é um modelo ASW20. Foi fabricada pela empresa Alexander Schleicher, em 1982, com capacidade para uma pessoa.

Segundo o registro na Anac, a aeronave tem uso permitido para voos privados de instrução e tinha identificação como proprietário o Aeroclube de Bauru, que confirmou que o piloto decolou da pista do local.

Ainda segundo o Aeroclube, equipes do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) também foram acionadas para a apurar as causas da queda.

