Piloto morre e empresário fica ferido após avião cair em fazenda em Mato Grosso

O local e horário do sepultamento do piloto ainda não foram informados. Fonte: Só Notícias/Cleber Romero (fotos: arquivo pessoal)

A assessoria confirmou ainda que já houve o deslocamento do Serviços Regionais de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa) para analisar os destroços da aeronave. Eles devem iniciar a ação pericial das circunstâncias do acidente, nesta sexta-feira pela manhã.

Ele foi socorrido por outra aeronave da propriedade e encaminhado ao Hospital Regional de Rondonópolis. Ainda de acordo com assessoria da FAB, a aeronave seguida para uma fazenda, na cidade de Santo Antônio do Leverger. A queda do monomotor foi registrada pela Força Aérea Brasileira, hoje, por volta das 7h09.

O acidente envolvendo um avião monomotor, modelo SR-20 Cirus, ocorreu em uma fazenda, localizada na região do município de Poconé (104 quilômetros de Cuiabá), esta manhã. A assessoria de imprensa da Força Aérea Brasileira (FAB) confirmou, ao Só Notícias, que o piloto, identificado como Márcio Molas (Foto) de 33 anos, morreu no local.

