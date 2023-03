Piloto morto em queda de avião no MT, é transladado para Lambari d’Oeste e técnico em agricultura no Acre

O corpo do piloto Alan Patrik Lemes, 30 anos, foi transladado para o município de Lambari d’Oeste, onde residia. Já o corpo do técnico em agricultura e executor em aviação agrícola Emilson Sales de Souza, será transladado para Rio Branco, no Acre. Ainda não há informações dos horários de sepultamentos.

Os dois faleceram ontem, em um acidente aéreo com um avião agrícola nas proximidades da Gleba Iracema 3, no distrito de Filadélfia, que fica cerca de 60 quilômetros de Juína (470 km de Sinop). As duas mortes foram constatadas no local pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A equipe dos bombeiros esteve no local auxiliando na ocorrência.

Familiares e amigos lamentaram as mortes nas redes socais. “Partiu fazendo o que amava”. “Só deus sabe o quanto você ralou para ter o tão sonhado diploma de aviador, você fará falta por aqui meu amigo”, escreveu um amigo.

A Polícia Civil e Perícia Oficial e Identificação Técnica também foram acionadas para iniciar os trabalhos de investigação. Em vídeo divulgado por populares, a aeronave caiu em uma área de pastagem e ficou completamente destruída. No momento do acidente havia neblina.

Em nota enviada ao Só Notícias, o CENIPA informou que investigadores do Sexto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA), foram acionados para iniciar as investigações da queda aeronave.

