Piloto que fez pouso de emergência no PR é preso ao voltar para buscar avião

(Foto:Reprodução/Globo) – O piloto que fez um pouso de emergência no aeroporto de Paranavaí, no noroeste do Paraná, no último domingo (17), foi preso ao voltar para buscar o avião. (As informações são do g1).

O incidente foi causado após o trem de pouso da aeronave não funcionar durante a aterrissagem. O avião ficou danificado e foi para um hangar para passar por reparos.

Ao voltar para buscar o avião, a polícia desconfiou do piloto e do copiloto, e descobriu que o primeiro tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas expedido ela Justiça do Amazonas.

Ele foi levado para a delegacia de Paranavaí. (As informações são da Redação msn.com).

