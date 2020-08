Pioneira de Novo Progresso Claci Kroessin, morre vítima de Covid-19 em Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Novo Progresso perde uma pioneira do município! 😪😪😪 Irmã Claci Kroessin, nos últimos dias lutou bravamente contra a Covid-19, infelizmente não resistiu vindo a óbito em Santarém! Uma cristã adventista exemplar, pioneira, mãe, sempre disposta na obra do Senhor! Deixa um eterno legado a todos nós, família, amigos e irmãos!

Conforme a informação a vitima contraiu o vírus em Novo Progresso, por conta própria foi tratar em Santarém onde tem familiares, não resistiu e veio a óbito. Classi estava internada no HRBA (Hospital Regional do baixo Amazonas ). O Prefeito decretou luto oficial por três dias.

(Foto:Divulgação) – Claci Kroessin, mais conhecido como Dona Classi, pioneira de Novo Progresso, com 63 anos de idade, morreu nesta quinta-feira (13) em Santarém vítima do novo coronavírus. A informação foi confirmada pela família.

