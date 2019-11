Pirata é morto em intervenção policial

(Foto:Reprodução/Via WhatsApp) – Ele era acusado de integrar associação criminosa

Uma pessoa morreu durante a operação Rio Seguro, deflagrada nesta quinta-feira (21), pela Polícia Civil,

por meio da Superintendência Regional do Marajó Ocidental e NAI/BREVES. De acordo com informações do órgão, a operação visava dar cumprimento a quatro mandados de prisão preventiva, cujos alvos foram identificados como integrantes de uma nova associação criminosa denominada “Piratas”.

Os criminosos, segundo investigações, são atuantes na região do Rio Buiussú, Rio Parauau e Jacaré Grande e praticam crimes de roubo majorado, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito e associação criminosa.

Durante a operação, a polícia foi informada sobre o esconderijo de Rogério do Nascimento Neves, conhecido como “Hugo”, que tinha três mandados de prisão preventiva pendentes e era o alvo principal da ação. Segundo relatório policial, o acusado estaria escondido próximo ao rio Tauau em uma posição estratégica que o permitia visualizar qualquer embarcação que se aproximava e, por isso, a abordagem policial não poderia ser feita em qualquer embarcação.

“A equipe policial, formada pelo Chefe de Operações, Ipc Júlio e Ipc Vinícius do NAI/BREVES, se deslocou em barco de linha para o local, chegando por volta das 17h, pernoitando em casas de ribeirinhos”, explica o relatório, ao descrever que, por volta das 4h, com a utilização de um mateiro, a equipe entrou na mata, chegando ao esconderijo de Rogério às 6h, sob forte chuva.

Ainda de acordo com o relatório policial, ao chegaram no local, eles “cercaram a residência, porém assim que Rogério percebeu a presença dos policiais, pulou a janela, armado com uma cartucheira, disparando contra os policiais”.

“Imediatamente os policiais revidaram os tiros, conseguindo atingir Hugo, o qual mesmo ferido ainda tentou atirar com a cartucheira, porém já estava sem munição”, complementa o documento, citando ainda que Rogério foi capturado e colocado em uma rabeta, sendo conduzido ao município de Breves para atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no trajeto.

Dos outros três integrantes da quadrilha, um, identificado como Silvio Junior Pinheiro Leão, o “Louro da Goiaba”, foi capturado e preso.

A equipe ainda tenta encontrar os outros membros da associação.

Por:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...