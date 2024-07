‘Pirata’ suspeito de assaltar família norte-americana é preso no Pará

Suspeito foi preso em Anapu, no sudoeste do Pará. — Foto: Reprodução

Crime foi em 2017. As vítimas seguiam de balsa e foram atacadas por assaltantes na região do Marajó.A Polícia Civil prendeu um dos suspeitos de envolvimento no assalto a uma família norte-americana no Pará. O crime aconteceu 2017, quando as vítimas viajavam de balsa de Belém para Macapá (AP) e foram atacadas por piratas próximo ao município de Breves, no arquipélago do Marajó.

A prisão foi confirmada pela Polícia Civil nesta sexta-feira (5). Nicotêncio Freitas Pacheco Filho, idade não divulgada, foi encontrado no município de Anapu, no sudoeste paraense.

Segundo a polícia, ele é investigado por vários crimes cometidos na região do Marajó, inclusive homicídio qualificado.

O suspeito era considerado foragido da Justiça, já que contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara Criminal de Breves.

Nicotêncio passou por audiência de custódia na Comarca de Anapu. Na decisão, o juiz Giordanno Loureiro Grilo homologou a prisão e indicou que ele fique custodiado em uma unidade prisional no município de Vitória do Xingu, no sudoeste do Pará.

Pirata

A polícia investiga o envolvimento de Nicotêncio Freitas Pacheco Filho em ocorrências de roubo, inclusive na modalidade “pirata”. Ele seria um dos suspeitos de assaltar a família norte-americana que fazia uma expedição pela América Latina e compartilhava a viagem em um blog.

O casal Adam Harteau e Emily Harteau viajava em um motorhome. Eles têm duas filhas que na época da passagem deles pelo Pará 3 e 7 anos de idade. A família chegou a ser dada como desaparecida, mas foi encontrada por ribeirinhos.

A família seguia para Macapá (AP), depois de passar por Belém, numa viagem de balsa. A embarcação foi invadida por assaltantes.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/07/2024/11:03:27

