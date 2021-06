Encapuzados invadem residência e sequestram mãe e filha no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por volta de 1 hora da madrugada, dois homens encapuzados arrombaram a porta da casa onde mãe e filha estavam dormindo. A dupla, após entrar no imóvel localizado no Bairro Vila Macarrão, periferia da cidade, anunciou um assalto. Simularam procurar dinheiro e objetos dentro da casa e depois obrigaram as duas a subirem na garupa de duas motos modelo Pop, cor preta, e desapareceram.

