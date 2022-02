PIS/PASEP: Mais de 300 mil trabalhadores ainda não resgataram o abono salarial

O saque do benefício referente ao ano de 2019 deverá ser feito com base no calendário do PIS/Pasep de 2020 (Foto:Reprodução/ Redes sociais)

O valor acumulado é de R$208,5 milhões

O abono salarial referente a 2019 ainda não foi resgatado por 320.423 trabalhadores. O valor acumulado é de R$208,5 milhões, que estão “esquecidos” nos bancos e disponíveis para saque. As informações são do O Liberal

O saque do benefício referente ao ano de 2019 deverá ser feito com base no calendário do PIS/Pasep de 2020, que começará a ser pago neste ano a partir do próximo mês.

O calendário do acerto segue o mês do trabalhador da iniciativa privada (PIS) ou pelo número da inscrição do empregado do setor público (Pasep).

De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, mais de 22 milhões de trabalhadores tinham direito ao saque e 21,9 milhões de brasileiros já realizaram o procedimento.

O que fazer se perder o prazo de saque do PIS/Pasep?

Os colaboradores que perderem o prazo inicial de saque poderão solicitar no próximo ano-base, contanto que seja sacado em até cinco anos do prazo original. Caso o período seja ultrapassado, será necessário entrar com um procedimento judicial para obter o acesso.

