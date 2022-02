Desaparecimento de motorista da Coomflona e namorada intriga familiares; polícia investiga

Rita e Makaivo desapareceram depois das 12h de domingo, 30 de janeiro de 2022 — Foto: Reprodução

Caminhonete da cooperativa também está desaparecida. Caso foi registrado na delegacia de Belterra.

O desaparecimento de um casal de namorados desde o fim da manhã de domingo (30) intriga familiares e amigos. Makaivo Santos Vieira, 28 anos, motorista da Cooperativa Mista da Floresta Nacional do Tapajós (Coomflona) e a namorada dele, Rita Carvalho dos Santos, 16 anos, foram vistos pela última vez por volta das 12h, quando saíram da comunidade Prainha com destino à comunidade Pini, ambas em Belterra, oeste do Pará. As informações são de Sílvia Vieira*, g1 Santarém e Região — PA

De acordo com informações de familiares de Rita, Makaivo usou a caminhonete Triton de cor branca, placa OAG2G42, para levar um irmão de Makaivo à comunidade Pini, distante cerca de 25 minutos de carro de Prainha. No retorno para Prainha, teriam parado na frente da casa de um comunitário e de lá a caminhonete retornou para a estrada.

Câmeras de segurança de um estabelecimento comercial às margens da BR-163, registraram a caminhonete passando em alta velocidade no trecho onde há duas lombadas. Chamou atenção de familiares do casal, o fato da caminhonete estar sem o adesivo de identificação da Coomflona, diferente de quando o veículo saiu da comunidade Prainha.

O desaparecimento do casal de namorados e da caminhonete da Coomflona foi registrado na manhã desta segunda-feira (31) pelo pai de Rita, na delegacia de Polícia Civil de Belterra.

Familiares temem que o casal tenha sido vítima de bandidos por causa da caminhonete.

Esclarecimento

Por meio de nota, a Cooperativa Mista da Flona do Tapajós informou que está tomando todas as providências na Polícia Civil para localizar Rita e Makaivo. (veja íntegra da nota abaixo)

“A Cooperativa Mista Flona do Tapajós (Coomflona) por meio de sua Diretoria e em virtudes das notícias publicadas nos meios sociais, sobre o desaparecimento do Sr. Makaivo Vieira e sua esposa Rita Carvalho, ocorrido na Região da Flona do tapajós na tarde do último domingo (30/1). Vem informar que todas as providências já estão sendo tomadas junto ao órgão da Polícia Civil. O carro em que estava era uma caminhonete branca de Placa OAG2G42 que pertence a instituição (Coomflona).

Até o momento não se tem nenhuma informação verídica sobre o que deva ter ocorrido no percurso da viajem, para que os mesmos viessem a desaparecer. O Sr. Makaivo é cooperado da Coomflona e exerce a função de motorista na instituição. Sua esposa a Sra. Rita é moradora da Comunidade de Prainha da Flona do tapajós, local onde residem atualmente”.

Aguardamos as informações da polícia e demais órgãos envolvidos neste ocorrido. E desde já estamos nos empenhando junto com as famílias, para que o mais rápido possível cheguemos a uma resposta deste caso.

