Pistoleiros executam jovem próximo a campo de futebol no PA

(Foto: Reprodução)- O caso aconteceu em Conceição do Araguaia, no sul do Pará. Dois homens estavam esperando a vítima chegar ao local, que foi surpreendido com a ação violenta e os tiros mortais.

Os assassinatos de jovens envolvidos com o tráfico de entorpecentes é mais comum do que se imagina no Brasil. Muitos desses crimes ocorrem em situações violentas e sem que a vítima tenha qualquer chance de defesa, o que piora a agonia e a aflição dos familiares e amigos.

Nesta última sexta-feira (26), um homem identificado como Daniel de Melo Lemes, de 24 anos, foi assassinado por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta no meio da tarde.

O crime ocorreu próximo ao um campo de futebol, no setor Novo Araguaia, no município de Conceição do Araguaia, no sul do Pará.

Segundo informações de testemunhas que estavam nas proximidades, dois homens numa motocicleta Pop 100 preta estavam aguardando a vítima no local, que ao chegar foi surpreendido quando um dos indivíduos sacou uma arma de fogo e atirou contra Daniel. Ele morreu no local.

O corpo foi deixado embaixo de uma motocicleta vermelha que era conduzida pela vítima.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi encontrada com 50 gramas de maconha prensada, o que aponta que o crime pode ter relação com o tráfico de entorpecentes.

Os indivíduos que assassinaram o homem fugiram do local e diligências foram feitas em busca dos suspeitos.

Também foram até a casa da vítima, onde foi encontrado mais porções de drogas e objetos como um caderno de anotação e balança de precisão comumente utilizadas no tráfico.

