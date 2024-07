Ambulância capota ao levar paciente na BR-155 no sul do Pará

(Foto: Reprodução)- O acidente ocorreu próximo ao distrito do Rio Vermelho, conhecido popularmente como Gogó da Onça, no município de Xinguara, no sul do Pará.

A ambulância é um meio de transporte rápido que prioriza salvar vidas. Na tentativa do zelo pela saúde dos demais, os motoristas devem ser ágeis durante o trajeto, embora as manobras e a rapidez necessária também representem perigo.

Na manhã do último domingo (28), uma ambulância de Redenção capotou na BR-155 após o motorista perder o controle da direção. O acidente ocorreu próximo ao distrito do Rio Vermelho, conhecido popularmente como Gogó da Onça, no município de Xinguara, no sul do Pará.

Informações preliminares apontam que o motorista perdeu o controle do veículo, que acabou capotando e ficando com as rodas para cima. A ambulância e o motorista estavam a serviço do Hospital Municipal Iraci Machado de Araújo, localizado em Redenção.

Todos que estavam na ambulância foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), através de outra ambulância do distrito Rio Vermelho.

Felizmente, não houve ferimentos graves e o motorista, profissionais e paciente se encontram estáveis e o acidente não passou de um grande susto, tendo apenas perdas materiais.

A Polícia foi acionada para averiguar o acidente que irá ser investigado, assim como o veículo passará por perícia.

