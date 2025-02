Pix fora do ar hoje? Erro afeta Nubank, Itaú, PicPay e outros bancos; veja

Pix está com problemas em vários bancos hoje (7), segundo o Downdetector — Foto: Reprodução/Downdetector

“Pix fora do ar hoje” foi busca em alta no Google Trends nesta manhã; Downdetector aponta mais de 242 registros de reclamações sobre a falha no serviço do Banco Central

O Pix está fora do ar para alguns usuários nesta sexta-feira (7) e afeta diversos bancos, como Nubank, PicPay e Itaú. Segundo o Downdetector, portal que monitora o funcionamento de serviços online, o sistema do Banco Central do Brasil começou a apresentar falhas por volta das 12h30 (horário de Brasília), com mais de 242 reclamações. No Google Trends, termos como “pix fora do ar hoje”, “instabilidade pix e “pix rejeitado” apresentaram aumento repentino na última hora.

Em nota, o Banco Central do Brasil informou que “os sistemas do BC funcionam normalmente. Alguns participantes enfrentaram dificuldades de acesso aos sistemas do BC por conta de problemas na Rede do Sistema Financeiro Nacional. Os planos de contingência de rede foram acionados. A situação já está retornando à normalidade”. O Nubank também informou que “após uma breve indisponibilidade, pagamentos via Pix estão funcionando normalmente”. Nas próximas linhas, entenda mais detalhes sobre a falha no serviço.

Pix fora do ar hoje? Falha do BC afeta bancos

O site Downdetector indica que o problema está acontecendo com os principais bancos, o que pode indicar que a falha surgiu no Banco Central. No órgão, a instabilidade do serviço começou a ser notificada pelo site às 12h43, horário próximo ao início do problema em outras instituições. A instabilidade, que afeta correntistas de bancos como Nubank, Itaú e PicPay também está sendo compartilhada pelos próprios usuários nas redes sociais.

Instabilidade no Pix: usuários relatam problema nas redes sociais

No X (antigo Twitter), há diversos relatos sobre o problema. Correntistas dos principais bancos digitais foram surpreendidos pelo Pix fora do ar enquanto finalizam compras ou faziam pagamentos. Veja alguns dos registros compartilhados pelos usuários:

Tentando realizar uma transferência via Pix, pelo jeito o servidor está fora. — Leandroballgt (@leandroballgt) February 7, 2025

mais alguém sem conseguir fazer pix pelo @itau? — bela (@beladiax) February 7, 2025

nubank caiu bem na hr q eu tava recebendo um pix, agora não sei se recebi 🤡 — Sâmella (@eaisammy) February 7, 2025

o app do itaú simplesmente não está funcionando para pix e pagamento de boleto 🤡 — talita badesso (@tatabadesso) February 7, 2025

Pqp o nubank caiu bem na hora que fiz o pix… e agr cadê o dinheiro e o comprovante pic.twitter.com/O9mfXOl5EO — Fernanda vai ganhar o Oscar (@marcol1nors) February 7, 2025

