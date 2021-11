Em Belém, cursos e feira de exposições são destaques da Semana do Empreendedorismo Feminino

Evento será organizado pela Faci Wyden e contará com a inauguração de um laboratório de negócios

A luta pela igualdade de gênero e participação da mulher no mercado de trabalho é um assunto cada vez mais urgente na sociedade brasileira e no mundo. Segundo o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), ainda há uma disparidade entre o número de mulheres na população total do mundo e a porcentagem delas em atividades econômicas. A fim de incentivar a participação feminina paraense na economia local, a Faculdade Faci Wyden realiza entre os dias 16 e 19 a “Semana do Empreendedorismo Feminino”. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas em https://blog.wyden.com.br/eventos/semana-do-empreendedorismo-feminino/.

Boa parte da programação acontecerá no novo Laboratório de Práticas em Gestão (LPG) do curso de Negócios da instituição. Entre as atividades estão palestras, cursos e rodas de conversa. Além disso, os participantes ainda terão a oportunidade de realizar treinamentos práticos. Serão formadas turmas para cursos de “Excel e Planilhas de Negócios”, “Fluxo de Caixa de Finanças” e “Marketing e Mídias Digitais”.

Outro ponto de destaque da Semana de Empreendedorismo Feminino é a roda de conversa na sexta-feira (19), que tem como tema “As vivências e casos de sucesso de 5 mulheres empreendedoras do Pará”, e uma palestra em parceria com o Sebrae sobre plano de negócios. Após este momento, acontecerá a exposição de produtos destas empreendedoras no hall da faculdade, onde também haverá um de coffee break em clima de confraternização.

Para além dos cursos planejados, a Semana do Empreendedorismo Feminino coincidirá também com o novo laboratório de negócios. Segundo Samara Trindade, coordenadora de Negócios da Faci Wyden, a abertura deste novo espaço representa uma forma de manter uma célula de apoio às microempreendedoras locais.

“Ao mesmo tempo em que já vamos utilizar este laboratório para a Semana do Empreendedorismo Feminino, o espaço vai servir como um local de orientação e suporte. Nosso principal objetivo é que ele funcione como célula para as empreendedoras do estado e que nele nossos alunos possam praticar o que aprendem em sala de aula. Vamos atender aqui quem necessita de ajuda a criar um CNPJ, fazer planejamento financeiro da empresa, declaração de imposto, dentre outros serviços”, explica.

A Semana do Empreendedorismo Feminino será realizada presencialmente na Faculdade Faci Wyden, localizada no centro de Belém, e por essa razão as vagas da Semana do Empreendedorismo Feminino são limitadas. Para quem quiser participar é necessário comparecer à instituição com o comprovante de duas doses da vacina contra Covid-19. O uso de máscaras, higienização com álcool em gel e distanciamento serão obrigatórios.

