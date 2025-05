Plenárias do PT no Pará fortalecem Dirceu Ten Caten como pré-candidato a vice-governador

(Foto: Reprodução) – A movimentação do PT nas bases tem demonstrado coesão interna e capacidade de mobilização.

As plenárias organizadas em diferentes municípios têm reunido lideranças políticas, filiados e simpatizantes, reforçando o projeto político da legenda para os próximos anos.

As plenárias realizadas pelo Partido dos Trabalhadores (PT) em diversas regiões do Pará têm reforçado o protagonismo da sigla no cenário político estadual e ampliado as articulações para as eleições de 2026. Em meio a esse processo, o nome do deputado estadual Dirceu Ten Caten, atual líder do PT na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), vem ganhando destaque como possível candidato a vice-governador na chapa encabeçada por Hana Ghassan (MDB).

Hana, que ocupa atualmente o cargo de vice-governadora, é apontada como uma candidata altamente competitiva para a sucessão de Helder Barbalho (MDB), governador do Estado. A expectativa é de que Helder se licencie do cargo para disputar uma das vagas ao Senado Federal ou componha a chapa presidencial ao lado do presidente Lula (PT), como candidato a vice-presidente. Nesse cenário, a aliança MDB-PT ganha força, e Dirceu desponta como nome de consenso dentro do partido para compor a chapa majoritária.

A movimentação do PT nas bases tem demonstrado coesão interna e capacidade de mobilização. As plenárias organizadas em diferentes municípios têm reunido lideranças políticas, filiados e simpatizantes, reforçando o projeto político da legenda para os próximos anos. O crescimento da influência de Dirceu Ten Caten dentro e fora do partido reflete a consolidação de sua trajetória e a confiança da militância em sua capacidade de contribuir com a gestão estadual.

Uma plenária será realizada pelo PT em Marabá no próximo dia 10 de maio, no espaço Cabanagem, localizado na Folha 21, Nova Marabá, devendo reunir milhares de filiados. O evento da Articulação Socialista Regional Carajás contará com a presença do senador Beto Faro, deputada federal Dilvanda Faro e dos deputados estaduais Dirceu Ten Caten, Elias Santiago e Carlos Bordalo.

Fonte: Mateus Souza – Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/05/2025/15:30:20

